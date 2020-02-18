Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов рассказал о том, почему подал на IBU иск в гражданский суд в Австрии.

В интервью агентству ТАСС Устюгов рассказал, что его адвокаты в шоке от происходящего, поскольку все противоречит основы права. Биатлонист отметил, что нельзя пересмотреть уже принятые решения, если нет новых доказательств. «Учитывая поведение IBU, я вынужден обратиться в государственный суд, чтобы обязать их исполнять принятые ранее решения», — сказал Устюгов.

По словам биатлониста, суд австрийский, поскольку там находится штаб-квартира IBU. Как считает Устюгов, в истории биатлона его случай — точно прецедент. «Может быть, это приведет IBU в чувство и они прекратят охоту на меня», — сказал спортсмен.

Напомним, Евгений Устюгов был обвинен IBU в применении допинга перед Олимпиадой в Сочи, в результате чего Россия лишилась олимпийского золота в мужской эстафете.