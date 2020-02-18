Российские лыжники не сумели пробиться в финал спринтерской гонки свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Ски Тур». Очередной этап проходит в шведском Оре.

До полуфинала дошли два российских лыжника — Александр Большунов и Денис Спицов, за бортом 1/2 остались Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Артем Мальцев.

Александр Большунов в своем полуфинале финишировал четвертым, однако его время не позволило ему квалифицироваться в финальный забег как «лаки-лузеру». Денис Спицов участвовал в сильнейшем забеге, однако стал лишь пятым, проиграв победителю Йоханнесу Клэбо почти две секунды на финише.

В финале за победу в спринте будут бороться норвежцы Йоханнес Клэбо, Эрик Вальнес, Пол Голберг, итальянец Федерико Пеллегрино, французы Рено Жей и Люка Шанава.