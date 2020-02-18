Норвежская биатлонистка Тереза Йохауг выиграла спринтерскую гонку свободным стилем на этапе лыжной многодневки «Ски Тур» в Оре, Швеция.

Йохауг выиграла квалификацию, опередив ближайших преследовательниц на несколько секунд, затем прошла в полуфинал с одним из лучших времен, с лучшим результатом квалифицировалась в финал. В заключительном забеге Йохауг преодолела дистанцию за 2 минуты и 27,56 секунды.

Второе место также у представительницы Норвегии — 1,73 секунды Йохауг уступила Хайди Венг, на третьем месте Астрид Якобсен, проигравшая на финише 2,47 секунды.

Йохауг впервые в карьере выиграла спринтерскую гонку: ранее она была успешна лишь на длинных дистанциях, однако в Швеции трасса спринта была уложена в гору.

Российские лыжницы после снятия со «Ски Тура» Натальи Непряевой не смогли преодолеть квалификационный барьер и остались за пределами тридцатки сильнейших.