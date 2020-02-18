Стало известно, в каком порядке спортсмены побегут мужскую индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Официальный старт-лист гонки появился на официальном сайте IBU.

Александр Логинов уйдет в гонку первым из россиян, поскольку ему достался 7-й стартовый номер. Евгений Гараничев убежит на дистанцию 16-м по счёту. Никите Поршневу достался 43-й стартовый номер, Эдуарду Латыпову — 73-й.

Соперники Логинова будут бежать гораздо позже его: 21-й стартовый номер получил норвежец Тарьей Бё, 30-й — француз Мартен Фуркад. Лишь под 54-м номером будет стартовать Йоханнес Бё.

Мужская индивидуальная гонка состоится завтра, 19 февраля, начало назначено на 16:15 по московскому времени.