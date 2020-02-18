Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл спринтерскую гонку свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Ски Тур» в Скандинавии.

Отметим, норвежец выиграл квалификацию, а затем из забега в забег показывал лучшее время. В финале он преодолел дистанцию за 2 минуты и 2,63 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, уступивший лидеру более двух секунд на финише. Третьим в забеге к финишу пришел француз Рено Жей.

Российские лыжники прекратили борьбу в полуфинале, Александр Большунов и Денис Спицов не смогли попасть в число шести лучших гонщиков.

Отметим, после неудачных выступлений на старте тура в Эстерсунде Йоханнес Клэбо хотел сняться с соревнований. Ему пришлось ездить на обследование в Тронхейм, после чего врачи допустили его до следующих гонок.