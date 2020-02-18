Российские фигуристы Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев выиграли ритм-танец в рамках финала Кубка России по фигурному катанию среди юниоров.

За свое выступление фигуристы, представляющие Самарскую область, получили от судей 63,94 балла. Лазаревой и Прокофьеву единственным поставили более 30 баллов за компоненты программы.

Второе промежуточное место занимают петербуржцы Софья Алексова и Илья Владимиров, они проигрывают лидерам меньше балла. Их ритм-танец оценили на 63,26 балла.

Третьими пока идут Елизавета Шичина и Гордей Хубулов, набравшие 62,84 балла.

Завтра, 19 февраля, пройдут соревнования среди юниоров в произвольном танце. Начало назначено на 15:35 по московскому времени.