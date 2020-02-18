Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала мнение о том, почему она не хочет общаться с журналистами.

В своем «Инстаграме» Тутберидзе выложила часть интервью, которое она дала японскому каналу Асахи ТВ в рамках съемки документального фильма о своей ученице Алине Загитовой и назвала видео «Lost in translation / Трудности перевода».

«Читаю якобы мои интервью и даюсь диву. Неужели нельзя нормально перевести, чтобы не искажалась суть сказанного?», — написала Тутберидзе, добавив, что именно по этой причине она не хочет общаться со СМИ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 18 Фев 2020 в 7:42 PST

Напомним, японский телеканал снял документальный телефильм об олимпийской чемпионке Алине Загитовой, премьера состоялась на телеканале Асахи ТВ на прошлой неделе.