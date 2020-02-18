Две отметки на карте «Ски Тура» уже позади, шведская часть лыжной многодневки принесла много интересного. Сегодня, 18 февраля, в Оре прошли спринты коньковым стилем — об их итогах рассказывает Nevasport.

После того, как все увидели спринтерскую трассу в Оре, то сразу начали ставить на победу Терезы Йохауг. Норвежка никогда не была сильна в спринте, однако на этом этапе «Ски Тура» надо было постоянно карабкаться в гору, поэтому Йохауг и выглядела фавориткой в гонке.

Трасса спринта на «Ски Туре» обрадовала Йохауг

Все ожидания норвежка с лихвой оправдала: она с завидным преимуществом выиграла квалификацию, легко добралась до финала, где привезла партнершам по команде почти по две секунды. В общем зачете Йохауг везет ближайшей конкурентке Хайди Венг уже минуту и вряд ли к концу многодневки что-то кардинально поменяется.

Российская команда в женском спринте выступила откровенно неудачно. Без Натальи Непряевой, снявшейся с тура из-за простуды, россиянки оказались способны лишь на 50-е места в отборе.

В мужском спринте развернулась более интересная картина. Квалификацию выиграл воспрянувший духом Клэбо, а вот его главный визави Александр Большунов выступил слабее, пробившись в четвертьфинал лишь с 23-его места. Однако уже в четвертьфинале оба сошлись в очной дуэли и Большунов уступил норвежцу на финише менее секунды.

В полуфинале же все интригующее противостояние Большунова и Клэбо разбилось о Симена Крюгера: именно этот лыжник своим поворотным маневром сбил россиянина с ног в полуфинале и не позволил бороться на равных и показать высокий результат. Финишный рывок Большунову не помог, а после гонки лыжник разразился комментариями о нечестной игре.

Большунов: Крюгер упал мне прямо под ноги, Норвегия ведет нечестную игру

Клэбо же в отсутствии Большунова в финале чувствовал себя вполне уверенно и одержал в туре первую победу, хотя еще пару дней назад жаловался на результаты и хотел сняться с многодневки. Лидером в общем зачете «Ски Тура» продолжает быть Пол Голберг, однако теперь Большунов уступает ему 23 секунды. Следующий раунд — масс-старт на 38 километров в четверг, 20 февраля, тур переезжает в Норвегию.