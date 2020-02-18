Российский лыжник Александр Большунов высказался об инциденте в спринтерской гонке на этапе лыжной многодневки «Ски Тур» в Оре, Швеция.

Слова Большунова цитирует NRK. По мнению лыжника, инцидент несправедлив. «Похоже, норвежская команда ведёт нечестную игру. Он упал прямо мне под ноги. Если они хотят побеждать вот так — хорошо, но выглядит это несправедливо», — сказал Большунов, добавив, что у норвежца Симена Крюгера не было причин падать ему на лыжи.

Большунов отметил, что все остальные гонки тура были хорошими и честными, но не та, которая случилась сегодня. «Не помню, когда я в последний раз был так зол», — сказал лыжник.

Напомним, в полуфинале спринта в Оре Большунова сбил с ног на повороте норвежец Симен Крюгер, после чего россиянин финишировал в забеге четвертым и не прошел в финал.