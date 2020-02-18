Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о том, в чем заключается его заслуга в успехах Александра Логинова.

По словам Тихонова в интервью порталу «Спорт-Экспресс», успехи Логинова — это заслуга четырех Александров: самого спортсмена, его личного тренера Александра Касперовича, экс-президента СБР Александра Кравцова и Александра Тихонова. По словам Тихонова, он три года поддерживал спортсмена, как Кравцов и Касперович, а больше никто.

«А кто еще его поддержал? Назовите хоть одного. Кинули парня на произвол судьбы», — сказал Тихонов, добавив, что в Антерсельве он неоднократно выигрывал золото и получил от государства пенсию в 52 тысячи рублей.

Напомним, в Антхольце на чемпионате мира Александр Логинов завоевал золото в спринтерской гонке, а затем выиграл бронзу в гонке преследования.