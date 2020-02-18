Российский тренер по фигурному катанию Артур Минчук, работающий с парой Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, рассказал о работе фигуристов с Александром Жулиным.

«К Александру ребята ездили на четыре дня, поработали над новой короткой программой, сделали наметки на следующий год, а также пообщались на тему будущих идей», — сказал Минчук в интервью агентству ТАСС. По словам тренера, Жулин, известный в своей области специалист, поизучал пару, в Петербург фигуристы вернулись довольными.

По словам Минчука, подготовка к чемпионату мира проходит нормально и идет своим чередом. «Технический контент программ оставим прежним, просто оттачиваем его», — заключил тренер.

Напомним, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в этом сезоне выиграли чемпионат России и чемпионат Европы, а также два этапа серии Гран-при.