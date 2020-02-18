Российский футбольный вратарь, бывший игрок «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин перебрался в тульский «Арсенал». Информацию об этом сообщил клуб в официальном «Твиттере».

Известно, что контракт с Лодыгиным подписан до конца сезона-2019/20, т.е. на полгода. В новом клубе футболист получит 19-й номер. В «Твиттере» также выложили фото новичка с именной футболкой.

☄🤟🏻👍🏻Юрий Лодыгин – вратарь «Арсенала» Контракт с 29-летним футболистом подписан до окончания текущего сезона. В составе оружейников голкипер будет выступать под №19. 😉Юрий, добро пожаловать в «Арсенал»! pic.twitter.com/onWzEypuc1 — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) February 18, 2020

Напомним, за петербургский «Зенит» Юрий Лодыгин выступал с 2013 по 2019 год, после этого игрок перебрался в турецкий «Газиантеп» из-за отсутствия игровой практики. Сейчас игроку 29 лет.