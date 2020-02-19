Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова сегодня, 19 февраля, сыграют матчи второго круга на турнире WTA категории Premier в Дубае.

Игры пройдут на кортах комплекса «Дубай Теннис Стэдиум».

На 14:30 по московскому времени назначена встреча Вероники Кудерметовой с испанкой Гарбинье Мугурусой. Ранее спортсменки играли друг с другом один раз, победа осталась за Кудерметовой. На старте турнира Вероника Кудерметова переиграла соперницу из Украины Даяну Ястремскую.

На 19:30 по московскому времени запланирован матч Анастасии Павлюченковой против представительницы Эстонии Аннет Контавейт. Спортсменки пять раз ранее пересекались на корте, Контавейт выиграла трижды, Павлюченкова — дважды. В первом круге россиянка оказалась сильнее четвертой ракетки мира из Швейцарии Белинды Бенчич.