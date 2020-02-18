Танцевальная пара Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов выиграли ритм-танец на финале Кубка России по фигурному катанию. Турнир стартовал сегодня, 18 февраля, в Великом Новгороде.

Фигуристы лидируют в таблице с большим отрывом, за свой танец они получили 74,81 балла.

На втором месте располагаются петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, они набрали 59,49 балла.

Третьими пока идут москвичи Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко, набравшие 58,90 балла.

В соревнованиях по танцам на льду среди взрослых на ФКР участвуют в общей сложности пять дуэтов.

Произвольный танец на финале Кубка России пройдет завтра, 19 февраля, начало назначено на 17:15 по московскому времени.