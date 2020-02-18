Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил биатлониста Александра Логинова с победой на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Телеграмма Логинову от главы государства появилась на официальном сайте Кремля.

«От души поздравляю Вас с победой на чемпионате мира – 2020», — обратился к биатлонисту президент, отметив, что Логинов блестяще выступил в Антхольце и уверенно обошел сильных соперников.

«Вернули нашей стране «золото» в мужском спринте – одной из наиболее престижных дисциплин биатлона», — говорится в телеграмме Путина. Также президент пожелал Логинову новых спортивных свершений и всего наилучшего.

Напомним, на счету Александра Логинова в Антхольце не только золотая медаль в спринте, но также и бронзовая медаль в гонке преследования.