Российские биатлонистки в индивидуальной гонки ничем не удивили — снова плохая стрельба и робкая надежда на успех в эстафете. На «Ски Туре» накаляются страсти: Тереза Йохауг берет спринт, а Большунов воюет против сборной Норвегии и остается без финала гонки. В Москве, тем временем, госпитализировали Аделину Сотникову: фигуристка находится в больнице уже несколько дней.

Эти и другие новости — в традиционном обзоре от Nevasport.

Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ, россиянки — вне десятки

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. На втором месте расположилась представительница Германии Ванесса Хинц с одним промахом, на третьем — Марте Улсбю-Ройселанн с двумя ошибками. Лучшая из спортсменок сборной России — Екатерина Юрлова-Перхт, с тремя промахами она финишировала на 13-й строчке. Светлана Миронова финишировала 22-й, Лариса Куклина — 23-й, обе допустили по четыре промаха. Ирина Старых заняла в гонке 32-е место, допустив пять ошибок на рубежах.

Аделина Сотникова госпитализирована в Москве. Ей сделали операцию

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова была госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова, где ее прооперировали. По сообщениям нескольких СМИ, фигуристку госпитализировали с остеохондрозом, она находится в больнице уже несколько дней. Как сообщила тренер Елена Буянова, операция Сотниковой была плановой, и со здоровьем спортсменки все хорошо.

Шпилевая и Смирнов выиграли ритм-танец на финале Кубка России

Танцевальная пара Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов выиграли ритм-танец на финале Кубка России по фигурному катанию в Великом Новгороде. Фигуристы лидируют в таблице с большим отрывом, за свой танец они получили 74,81 балла. На втором месте располагаются петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, они набрали 59,49 балла. Третьими пока идут москвичи Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко, набравшие 58,90 балла.

Йохауг выиграла спринт на «Ски Туре» в Оре. Это ее первая спринтерская победа в карьере

Норвежская биатлонистка Тереза Йохауг выиграла спринтерскую гонку свободным стилем на этапе лыжной многодневки «Ски Тур» в Оре, Швеция. В заключительном забеге Йохауг преодолела дистанцию за 2 минуты и 27,56 секунды. Второе место также у представительницы Норвегии — 1,73 секунды Йохауг уступила Хайди Венг, на третьем месте Астрид Якобсен, проигравшая на финише 2,47 секунды. Российские лыжницы после снятия со «Ски Тура» Натальи Непряевой не смогли преодолеть квалификационный барьер и остались за пределами тридцатки сильнейших.

Клэбо выиграл спринт на этапе «Ски Тура» в Швеции несмотря на желание сняться

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл спринтерскую гонку свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Ски Тур» в Скандинавии. В финале он преодолел дистанцию за 2 минуты и 2,63 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, уступивший лидеру более двух секунд на финише. Третьим в забеге к финишу пришел француз Рено Жей. Российские лыжники прекратили борьбу в полуфинале, Александр Большунов и Денис Спицов не смогли попасть в число шести лучших гонщиков.

Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин перешел в тульский «Арсенал«

Российский футбольный вратарь, бывший игрок «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин из турецкого «Газиантепа» перешел в тульский «Арсенал», об этом сообщил сам клуб. Известно, что контракт с Лодыгиным подписан до конца сезона-2019/20, т.е. на полгода. В новом клубе футболист получит 19-й номер. В «Твиттере» также выложили фото новичка с именной футболкой.

Павлюченкова выбила четвертую ракетку мира Бенчич с турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила в первом круге турнира WTA в Дубае четвертую ракетку мира, швейцарку Белинду Бенчич. Встреча заняла около полутора часов и заняла три сета. Счет по партиям 1:6, 6:1, 6:1 в пользу россиянки. Отметим, за все время матча Павлюченкова сделала 10 двойных ошибок, а также на ее счету два эйса и 7 реализованных брейк-пойнтов. Соперницей Павлюченковой во втором круге станет эстонка Анетт Контавейт.