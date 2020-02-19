В первом круге турнира АТР в Марселе российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в трех сетах от представителя Словении Альяжа Бедене.

Счет по сетам — 6:4, 4:6, 5:7. Встреча продолжалась два часа и 23 минуты. За это время Хачанов провел восемь подач навылет, совершил две ошибки на подаче и реализовал один брейк-пойнт из трех. Его соперник совершил 18 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейка из 11 возможных.

Отметим, последний раз Хачанов играл с Бедене в 2017-м году во втором круге турнира в Гамбурге, тогда он одолел словенца в трех сетах.

Напомним, на прошлой неделе Карен выступал в Роттердаме, он выбыл из борьбы во втором круге, проиграв британцу Даниэлю Эвансу.

Во втором круге турнира в Марселе словенский теннисист встретится с представителем Франции Жилем Симоном, который обыграл своего соотечественника Гарольда Майо в двух сетах.