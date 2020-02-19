Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко, являющийся агентом полузащитника «Зенита» Олега Шатова, рассказал о положении футболиста в петербургском клубе.

По словам Ткаченко, в конце прошлой недели гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал Шатову, что «Зенит» не станет предлагать ему новый контракт.

Агент отметил, для Шатова это не очень приятная новость, ведь игрок много лет провел в «Зените», команда стала для него родной.

«Сейчас нам надо все проанализировать. Пока больше сказать по этой теме ничего не могу», – сказал Ткаченко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, контракт Олега Шатова с петербургским «Зенитом» истекает в июне нынешнего года.

В восьми встречах этого сезона российской премьер-лиги Олег Шатов отличился двумя мячами и двумя голевыми передачами. Ранее сообщалось, что «Сочи» предложил полузащитнику переход в южный клуб, однако Шатова не строили условия.