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  • 10:01,  19 февраля 2020
Фигурное катание
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Тарасова обратилась к Сотниковой после операции фигуристки

Тарасова обратилась к Сотниковой после операции фигуристки
Татьяна Тарасова. Фото: Валерия Кукалева/Nevasport

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к госпитализированной Аделине Сотниковой.

«Не болей, поправляйся, береги себя!» — написала Тарасова Сотниковой под публикацией фигуристки в Instagram.

Ранее Сотникова обратилась к болельщикам в своем Instagram. Фигуристка поблагодарила фанатов за беспокойство по поводу ее здоровья. Она отметила, с ней уже все хорошо, операция прошла успешно, и спортсменка в надежных руках.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова была госпитализирована в одну из больниц Москвы. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», госпитализация спортсменки была плановой, причиной стал остеохондроз.

Напомним, Аделина Сотникова не объявляла о завершении карьеры, однако не участвует в соревнованиях уже несколько лет. Фигуристка активно участвует в различных телепроектах и ледовых шоу.

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