Тарасова обратилась к Сотниковой после операции фигуристки

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к госпитализированной Аделине Сотниковой.

«Не болей, поправляйся, береги себя!» — написала Тарасова Сотниковой под публикацией фигуристки в Instagram.

Ранее Сотникова обратилась к болельщикам в своем Instagram. Фигуристка поблагодарила фанатов за беспокойство по поводу ее здоровья. Она отметила, с ней уже все хорошо, операция прошла успешно, и спортсменка в надежных руках.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова была госпитализирована в одну из больниц Москвы. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», госпитализация спортсменки была плановой, причиной стал остеохондроз.