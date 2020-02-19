Российская фигуристка Аделина Сотникова сообщила, что она была прооперирована после госпитализации.

Сотникова поблагодарила болельщиков за беспокойство по поводу ее здоровья. Она отметила, с ней уже все хорошо, операция прошла успешно, и спортсменка в надежных руках.

«Немного переработала. Впереди ещё реабилитация , но я справлюсь и, надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами. Ваша Sotka», — написала Сотникова в своем Instagram.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова была госпитализирована в одну из больниц Москвы. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», госпитализация спортсменки была плановой, причиной стал остеохондроз.

Напомним, Аделина Сотникова не объявляла о завершении карьеры, однако не участвует в соревнованиях уже несколько лет. Фигуристка активно участвует в различных телепроектах и ледовых шоу.