Американский боец UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о желании провести поединок против россиянина Петра Яна.

По словам Стерлинга, в легчайшем дивизионе сейчас все говорят о двух бойцах, которые заслуживают боя за титул, это он и Петр Ян. Британец отметил, он предпочел бы встретиться в следующем поединке с Яном. Стерлинг назвал россиянина «бугименом, которого все боятся». Стерлинг добавил, что все прогнозируют победу Петра Яна над ним нокаутом, но американец предлагает посмотреть на бой россиянина против Юрайи Фэйбера, в котором был равным первый раунд, а второй был равен до нокдауна.

Стерлинг рассказал, что на встрече с Петром Яном в UFC PI россиянин подошел к нему и говорил, что американец боится его.

«Я всю карьеру дерусь и никого не боюсь. Если ты из России, то это не значит, что ты самый крутой на планете. Они круты, конечно, но и в США найдутся на уровне», — сказал Стерлинг, слова которого приводит Allboxing.ru.

Напомним, Петр Ян одержал победу нокаутом над 40-летним американцем Юрайей Фэйбером. Бой проходил в рамках мэйнкарда UFC 245.

Ранее чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо обратился к российскому бойцу Петру Яну.