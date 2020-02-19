Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт будет единственной представительницей России, кто примет участие в женском масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Только этой спортсменке удалось отобраться на данную гонку. На текущем чемпионате мира Юрлова-Перхт заняла 21-е место в спринте, 12-е — в гонке преследования и 13-е — в индивидуальной гонке. Таким образом, во всех трех личных гонках биатлонистка стала лучшей в сборной России. Ее коллеги по национальной команде, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых, которые тоже выступали в личных гонках в Италии, не набрали достаточного количества очков для участия в масс-старте.

Отметим, гонка будет проходить 23 февраля, в последний день ЧМ в Антхольце, 23 февраля. Стартовать будут 30 биатлонисток.