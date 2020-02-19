Экс-нападающий английских «Ноттингем Форест» и «Норвич Сити» Джастин Фашану, ставший первым и единственным открытым футболистом-геем в Великобритании, 19 февраля будет посмертно включен в Зал славы.

Об этом сообщает Sky Sports. Пр информации источника, церемония пройдет в Национальном музее футбола в Манчестере.

Напомним, 30 лет назад, в 1990 году, Джастин Фашану совершил каминг-аут, объявив СМИ о своей нетрадиционной ориентации. Таким образом он стал первым в мире профессиональным футболистом, который осмелился на такой поступок.

Джастин Фашану был включен в Зал славы «Норвича». В составе молодежной национальной команды Англии футболист провел 11 встреч с 1980 по 1982 годы.

Отметим, Фашану — не единственный футболист-гей. Так, одним из самых известных игроков, сделавших каминг-аут, является Томас Хитцльшпергер.