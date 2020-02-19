Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба описал несколькими словами события, явления и люди, которые окружают его в повседневной жизни.

По словам Дзюбы на YouTube-канале Гены Миллера, чемпионат мира для него — это кайф, вызов и наслаждение, которое он хотел бы еще испытать.

По поводу страха футболист отметил, что раньше он думал, что ничего не боится, а сейчас понял, что это глупо. Дзюба рассказал, что боится потерять близкого человека.

Популярность для Дзюбы — приятные ощущения. Иногда утомительные, но в целом — не меняющие игрока. Дзюба относится к популярности, как к данности. Футболист понимает, что в любой момент это может закончиться.

Валерия Карпина Дзюба описал одним словом — неприязнь.

Футболист рассказал, что к Станиславу Черчесову с чемпионата мира и по сей день испытывает огромное уважение. Для него это тренер сборной, который нравится Дзюбе как человек. Форвард восхищен, как Черчесов поменялся в этом возрасте.