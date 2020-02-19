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  • 10:05,  19 февраля 2020
Биатлон
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Логинов точно не побежит супермикст на ЧМ в Антхольце

Логинов точно не побежит супермикст на ЧМ в Антхольце
Александр Логинов. Фото: СБР

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал, что его подопечный не примет участие в супермиксте на чемпионате мира в Италии.

По словам Касперовича, это совершенно точно, Логинов не побежит супермикст, решение было принято совместно биатлонистом и тренерами. Касперович отметил, у Логинова впереди тяжелые личные гонки и классическая эстафета, и ему надо сохранить силы для этих стартов.

«Наша сборная обычно хорошо выступает в классических эстафетах, и хотелось бы продолжить традицию в Антхольце», — сказал Касперович, слова которого приводит «Спорт день за днём».

Ранеее глава СБР Владимир Драчев заявил, что тренерский штаб национальной команды не рассматривал вопрос возможного неучастия Александра Логинова в сингл-миксте на ЧМ в Италии. Президент Союза биатлонистов России отметил, что многое будет зависеть от мужской индивидуальной гонки, которая состоится 19 февраля.

Напомним, Логинов завоевал две медали в рамках чемпионата мира: он победил в спринте и стал третьим в гонке преследования.

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