Тренер Хабиба ответил, почему считает плюсом, что бой с Фергюсоном срывался

Тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает положительным тот факт, что бой его подопечного с Фергюсоном несколько раз срывался.

По словам Хавьера Мендеса, все, что нужно сделать, — посмотреть на продажи. Он отметил, что все билеты проданы, и они уже уходят на вторичный рынок. Тренер добавил, что если еще и можно купить билеты на бой, то не по изначальной цене, а выше. Мендес добавил, что Хабиб и Тони должны были сразиться раньше, но этого не случилось.

«Однако из-за этого поединок воспринимается ещё круче, чем воспринимался бы раньше», — сказал Мендес, слова которого приводит MMA Junkie.