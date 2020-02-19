Тренер Хабиба ответил, почему считает плюсом, что бой с Фергюсоном срывался

Тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает положительным тот факт, что бой его подопечного с Фергюсоном несколько раз срывался.
По словам Хавьера Мендеса, все, что нужно сделать, — посмотреть на продажи. Он отметил, что все билеты проданы, и они уже уходят на вторичный рынок. Тренер добавил, что если еще и можно купить билеты на бой, то не по изначальной цене, а выше. Мендес добавил, что Хабиб и Тони должны были сразиться раньше, но этого не случилось.
«Однако из-за этого поединок воспринимается ещё круче, чем воспринимался бы раньше», — сказал Мендес, слова которого приводит MMA Junkie.
Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.
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