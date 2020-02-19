Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что бывший чемпион мира Тайсон Фьюри переживает психологические проблемы перед матчем-реванша.

По словам Уайлдера, в глубине своего сердца он ощущает, что Фьюри заметно нервничает. Американец отметил, когда вы отправляете человека в такой тяжелый нокдаун – вы никогда этого не забудете.

Уайлдер добавил, никогда не забудешь, кто это сделал с тобой и как это сделали.

«Когда ты возвращается в ринг, чтобы снова это пережить, это определенно стрессовая ситуация и вы не можете спокойно спать по ночам», – сказал Уайлдер, слова которого приводит MMA Fighting.

Ранее Тайсон Фьюри рассказал, что хочет завершить карьеру после боя с Деонтеем Уайлдером.

Отметим, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 22 февраля 2020 года, первый поединок завершился вничью.

Уайлдер в 43 боях за профессиональную карьеру одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом). У Фьюри 29 побед в 30 боях.