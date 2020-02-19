Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокоментировал свое состояние после победы в спринте на этапе многодневки «Ски Тур» в шведском Оре.

По словам Клэбо, он чувствовал себя лучше, чем два дня назад, но и дистанция была другой. Норвежец отметил, что гора была брутальной, а он старался действовать с умом. Лыжник добавил, что в ходе гонки рука его почти не беспокоила, возможно, сказался адреналин.

«В целом я нахожусь в отличной форме, но были некоторые трудности. Однако я не хочу думать об этом», — сказал Клэбо, слова которого приводит NRK.

Напомним, Йоханнес Клэбо выиграл спринтерскую гонку свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Ски Тур» в Скандинавии.

Отметим, норвежец выиграл квалификацию, а затем из забега в забег показывал лучшее время.