Чемпион WBA Super в среднем дивизионе Сауль Альварес заинтересован в третьем поединке против казахстанского чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина.

Об этом сообщает журналист Майк Коппинджер в своем Twitter. Отмечается, мексиканец настаивает, чтобы бой прошел в рамках суперсреднего веса. Известно, что заинтересованность также проявляет стриминг-платформа DAZN, которая транслирует поединки с участием обоих боксеров.

Отметим, Головкин и Альварес ранее дважды встречались в ринге. В первом поединке была зафиксирована ничья, во втором Канело победил решением судей.

Ранее стало известно, что бой Геннадия Головкина и Камила Шереметы отменен, так как казахстанский боксер во время подготовки к поединку повредил правую голень. Ранее этот бой переносился несколько раз.