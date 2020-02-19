Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который занимает пост главы отдела развития футбола в ФИФА, предложил изменить правило определения офсайда.

По словам Венгера, офсайд не будет определяться, если хотя бы одна из частей тела футболиста, которой можно забить гол, находится на одной линии с защитником, даже если другие части тела нападающего находятся впереди.

«Это решит проблему, и больше не будет споров о миллиметрах», — сказал Венгер, слова которого приводит The Sun.

Отметим, в матче 26-го тура английской премьер-лиги между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» арбитр отменил сразу два гола лондонцев после применения системы VAR. В одном из случаев у нападающего Оливье Жиру, по словам главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда, в офсайде оказался ноготь.