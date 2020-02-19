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  • 12:02,  19 февраля 2020
Футбол
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Месси может уйти из «Барселоны» в клуб MLS

Месси может уйти из &#171;Барселоны&#187; в клуб MLS
Лионель Месси Барселона/фото: Twitter

Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси может стать футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси».

Об этом сообщает Radio Continental. По информации источника, «Гэлакси» собирается воспользоваться тем, что у Месси есть право покинуть сине-гранатовых в летнее трансферное окно. Отмечается, что представители американского клуба уже провели переговоры с отцом футболиста.

Ранее сообщалось, что Месси недоволен руководством каталонского клуба. В частности, он поругался со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем.

До этого Абидаль дал громкое интервью, в котором в заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, в связи с чем не всегда выкладывались до конца. Месси был недоволен таким заявлением.

Отметим, в текущем сезоне Лионель Месси забил 14 мячей в 19 встречах.

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