Месси может уйти из «Барселоны» в клуб MLS

Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси может стать футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси».

Об этом сообщает Radio Continental. По информации источника, «Гэлакси» собирается воспользоваться тем, что у Месси есть право покинуть сине-гранатовых в летнее трансферное окно. Отмечается, что представители американского клуба уже провели переговоры с отцом футболиста.

Ранее сообщалось, что Месси недоволен руководством каталонского клуба. В частности, он поругался со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем.

До этого Абидаль дал громкое интервью, в котором в заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, в связи с чем не всегда выкладывались до конца. Месси был недоволен таким заявлением.

Отметим, в текущем сезоне Лионель Месси забил 14 мячей в 19 встречах.