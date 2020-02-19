На повестке дня — очередные два матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Тоттенхэм» — «Лейпциг» и «Аталанта» — «Валенсия», а также индивидуальная мужская гонка на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Встреча в Лондоне между командами Моуринью и Нагельсманна обещает быть интригующей.

Опытный тренер Валерий Непомнящий отмечает немецкий клуб — это тренерская команда, которая демонстрирует очень привлекательный футбол. Для Непомнящего «Лейпциг» — фаворит этой пары. Ведь «Тоттенхэм» лихорадит в этом сезоне: с приходом Жозе Моуриньо игра и результаты команды пока не сильно изменились в лучшую сторону. Валерий Кузьмич прогнозирует, что немецкой команде по силам не уступить в этом лондонском матче.

Комментатор Денис Казанский предлагает оттолкнуться от количества забитых голов. Казанский обещает веселый футбол и фестиваль забитых мячей. Ставка комментатора на эту игру соответствующая: обе забьют и тотал больше 2,5. «Зайдет достаточно легко», — утверждает Денис.

Ему оппонирует другой комментатор Константин Генич. Он то, как раз, большого количества голов не ожидает, даже с учетом сумасшедшей атаки «Лейпцига». По словам Генича, этот матч будет напоминать прошлогоднюю встречу «Тоттенхэма» и «Ман Сити», где первые терпели и воспользовались шансом во втором тайме. В общем, Генич останавливается на варианте «тотал меньше 3» за коэффициент 1,81.

В другом матче в Бергамо сойдут «Аталанта» и «Валенсия» — еще одна пара с непредсказуемым исходом. Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отмечает «Аталанту», которая очень хорошо смотрится в этом сезоне. Радимов считает, что это сбалансированная классная команда с качественными игроками во всех линиях. «Валенсия», по мнению Радимова, обладает хорошим подбором игроков, но если их заставить играть без мяча, то испанцам приходится тяжело. Радимов считает, что «Аталанта» победит.

Комментатор Георгий Черданцев отмечает, что в этом матче есть куча вариантов для ставки с хорошими коэффициентами. Телеведущий уверен, что на опыте главного тренера «Аталанта» сможет забить первой, а затем гости с помощью опыта, мотивации и хладнокровия смогут восстановить паритет и, как минимум, не проиграют.

Знаток «Что Где Когда» Ровшан Аскеров констатирует сложность прогноза в этой паре, но идет на риск: «обе забьют» и «Аталанта» не проиграет на своем поле.

Что касается индивидуальной гонки по биатлону на ЧМ в Антхольце, то здесь свой прогноз дает бывший лидер российской сборной Ольга Зайцева. Зайцева отмечает, что это классика биатлона, очень монотонная гонка, в которой не каждый может постоянно держать себя в концентрации, а побеждает тот, кто стреляет как на тренировке.

Зайцева уверена, что лидеры будут бороться за медали — Мартен Фуркад и Йоханнес Бе. Эксперт прогнозирует, что Фуркад будет в первой тройке, поскольку очень хочет индивидуальную медаль. Кроме того, Ольга предлагает ставить на Симона Эдера, уверенно закрывавший мишени в пасьюте. Еще один фаворит Зайцевой — Арнд Пайффер, который, по мнению экс-биатлонистки, будет в первой пятерке. Также Зайцева считает, попадет в топ-5 и россиянин Александр Логинов, хотя ему и будет непросто психологически.