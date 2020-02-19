Итальянская команда «Формулы-1» «Скудерия Феррари» откорректировала график работы пилотов на первых тестах в Барселоне.

Сообщалось, что первым за руль нового болида должен был сесть Себастьян Феттель, однако немец, как заявляет команда, плохо почувствовал себя утром, поэтому в кокпите болида его заменил Шарль Леклер.

Отметим, первый день предсезонных тестов «Формулы-1» уже стартовал. Суммарно, готовясь к сезону, команды отработают на трассе шесть дней – по три дня на этой и следующей неделе.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят первым сядет за руль в своей команде на первых предсезонных тестах «Формулы-1» в Барселоне.

Отметим, первый этап нынешнего сезона, Гран-при Австралии, будет проходить с 13 по 15 марта.