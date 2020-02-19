Агент российской фигуристки Аделины Сотниковой Мария Шашина в своем Instagram прокомментировала госпитализацию фигуристки.

По словам Шашиной, Сотникова действительно сейчас госпитализирована, перенесла очень серьезную операцию, и ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления. Агент отметила, что жизни фигуристки ничего не угрожает. Шашина добавила, что дальнейших комментариев по этому вопросу ждать не стоит, потому что Сотниковой необходимо сконцентрироваться на выздоровлении.

Ранее Сотникова обратилась к болельщикам в своем Instagram. Фигуристка поблагодарила фанатов за беспокойство по поводу ее здоровья. Она отметила, с ней уже все хорошо, операция прошла успешно, и спортсменка в надежных руках.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова была госпитализирована в одну из больниц Москвы. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», госпитализация спортсменки была плановой, причиной стал остеохондроз.

Напомним, Аделина Сотникова не объявляла о завершении карьеры, однако не участвует в соревнованиях уже несколько лет. Фигуристка активно участвует в различных телепроектах и ледовых шоу.