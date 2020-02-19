Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд является обладателем мирового рекорда по прыжкам в длину с места среди пятилетних детей.

Об этом сообщает Dagbladet. По информации источника, 22 января 2006 года юный Холанд прыгнул на 163 сантиметра, что до сих пор является лучшим результатом в мире в данной возрастной категории.

По словам отца Холанда, это было еще до футбола, тогда Эрлинга водили на занятия по легкой атлетике, чтобы он мог испытать себя. Альф-Инге Холанд отметил, что до 14 лет Эрлинг играл в гандбол, занимался лыжами и легкой атлетикой.

«Тренер сборной Норвегии по гандболу очень хотел забрать его к себе, — сказал отец Холанда, слова которого приводит Dagbladet.

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «ПСЖ» Эрлинг Холанд оформил дубль.