Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль заявил, что не контактировал с экс-наставником петербургской команды Джоаном Плазой. Паскуаль считает, что это щекотливый момент.

Паскуаль отметил, что одно дело, если общаешься с тренером команды по окончании сезона, тогда было бы правильным тоном рассказать своему сменщику обо всех нюансах.

«Однако сейчас же идет сезон, и я понимаю: во-первых, Жоан сожалеет, что ему не удалось реализовать потенциал команды до конца, и не готов поднимать эту тему. Во-вторых, у меня осталось очень мало времени перед своим дебютом. При этом хочу сказать, что всегда поддерживал Плазу как тренера», — приводит слова Плазы «Известия».

Паскуаль заявил, что помнит его период работы в «Уникахе» и «Жальгирисе» — команды при нем здорово прогрессировали. Хави уверен, что увидит его в команде, решающей серьезные задачи.

Напомним, что Плаза был уволен из «Зенита» после серии поражений в Евролиге и Единой лиги ВТБ.