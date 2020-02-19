Разыгрывающий «Зенита» Алекс Ренфро в преддверии матча Евролиги против немецкой «Альбы» поделился ожиданиями от предстоящей игры. По его словам, «Зенит» может удивить «Альбу».

Ренфро отметил, что в команде новый тренер, поэтому все сейчас гадают, что изменится в игре «Зенита».

«У нас есть все шансы удивить кого угодно. Конечно, «Альба» — сильная команда, и в первом круге они не оставили нам шансов. Они много двигались, убили нас бросками с трехочковой линии, все делали идеально. Они попробуют сделать это еще раз, но узнаем, что из этого получится. Они вряд ли знают, чего от нас ожидать».

Матч против «Альбы» в Берлине был первой игрой «Зенита» в Евролиге и завершился крупной победой немецкого коллкетива.

Встреча «Зенит» — «Альба» состоится 20 февраля на «Сибур Арене» в 20.00.