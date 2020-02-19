Капитан «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб из MLS проявляет интерес к аргентинской суперзвезде. Об этом сообщает официальный сайт лиги, ссылаясь на Radio Continental.

По информации источника, представители американского клуба уже провели предварительные переговоры с отцом аргентинского игрока. Американцы хотят подписать звездуна в качестве замены шведского форварда Златана Ибрагимовича, ушедшего в «Милан».

Ранее стало известно, что Месси желает покинуть «Барселону» после конфликта с руководством клуба. Аргентинец поругался со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем. На днях стало известно, что клуб оплачивал услуги компании, оказывавшие услуги по критике 32-летнего аргентинца в социальных сетях.

Месси играет за «Барселону» с момента начала своей карьеры. Впервые он одел майку каталонского клуба в 2004 году.