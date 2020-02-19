Болельщики красноярского «Сокола» на домашнем матче команды в ВХЛ вывесили баннер, посвященный экс-биатлонисту, а ныне министру спорта Красноярского края Павлу Ростовцеву.

Текст на баннере гласит: «Пьяный министр спорта — позор нашего края».

Фанаты отреагировали оскорбительным баннером на недавнее интервью Ростовцева, в котором трехкратный чемпион мира дал прогноз на выступление российских биатлонистов на чемпионате мира в Антхольце, а также вспомнил свою победу над Рафаэлем Пуаре. Болельщики полагают, что Ростовцев давал интервью в состоянии алкогольного опьянения.