Поединок между российским боксером Муратом Гассиевым и представителем США Джерри Форрестом не состоится.

Об этом сообщает ТАСС, который приводит слова источника в команде российского боксера.

«Бой не состоится. Там много вопросов. От того, что Мурат не был готов как следует, до того, что были вопросы по контракту», — сообщили в команде Гассиева.

Ранее стало известно, что отменен бой Геннадия Головкина и Камила Шереметы, так как казахстанский боксер во время подготовки к поединку повредил правую голень. Ранее этот бой переносился несколько раз.

Напомним, в августе 2019 года российский боксер-тяжеловес покинул топ-15 рейтинга Всемирного боксерского совета WBC. Ранее Гассиев занимал в нем первую строчку.