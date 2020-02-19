Врач Сотниковой о диагнозе: Это может привести к отниманию рук и ног

Врач Константин Терновой, у которого обследовалась российская фигуристка Аделина Сотникова рассказал о диагнозе спортсменки и описал ее проблему.

По словам Тернового, Сотникова была его пациенткой. Он отметил, что дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника случается, если была получена травма, после чего образовалась нестабильность. Врач добавил, он может образоваться у людей, которые имеют врожденные особенности строения костной ткани и межпозвонковых дисков.

Терновой рассказал, что это приводит к тому, что в просвете канала, в котором находится спинной мозг, начинают образовываться наросты, вследствие чего происходит сжатие спинного мозга, которое может привести к отниманию рук и ног.

«Травма привнесла нестабильность и проблемы со спинным мозгом», – сказал Терновой, слова которого приводит «Вечерняя Москва».

Отметим, Константин Терновой является травматологом-ортопедом и директором центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова была госпитализирована в одну из больниц Москвы.