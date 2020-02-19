Глава РУСАДА Юрий Ганус отреагировал на статью в The New York Times о завышении цен при покупке оборудования бывшими топ-менеджерами организации.

По словам Гануса, есть расследование Baker Tilly, но функционер считает это вбросом. Он отметил, что РУСАДА привлекло независимую организацию, которая провела расследование, и по его итогам было заключение, оно передано в правоохранительные органы. Ганус добавил, РУСАДА непонятны те основания, по которым было приостановлено это дело.

«Что касается переплаты более 50%, то разница была достаточно существенной, 50% она соответствует. Я бы не стал дискутировать на эту тему, она сейчас неблагодарная», — сказал Ганус, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что бывшие руководители Российского антидопингового агентства подозреваются в незаконном обогащении через структуры агентства. По информации The New York Times, РУСАДА закупало оборудование для проведения допинг-тестов с сильной наценкой в 50%.