В НХЛ прямо сейчас играют пять российских хоккеистов, родивщихся еще в 80-х. Карьера каждого уже перевалила за экватор и постепенно близится к закату. Но каждый, при этом, еще ценится за океаном, хоть и имеет разную востребованность.

Илья Ковальчук 1983, «Лос-Андежелес», «Монреаль» 37 игр, 21 очко (9+12), год контракта

Главный русский ветеран в НХЛ находится на распутье. В начале января он подписал минимальный двусторонний контракт с «Монреалем» на один год и общую сумму 700 тысяч долларов. В то же время Ковальчук пережил ренессанс, стал набирать очки в каждом матчей и быть лидером в раздевалке. «Монреаль» воспрял бороться за выход плей-офф. Однако уже в феврале Ковальчук промолчал пять матчей подряд, канадский клуб проигрывает и похоже теряет возможность побороться за Кубок Стэнли.

Весьма вероятно, что лучший бомбардир в истории СКА будет обменен в Юрьев день. Среди клубов, которые претендуют на российского форварда — «Бостон», «Калгари» и даже «Вашингтон».

Александр Овечкин 1985, «Вашингтон», 58 матчей, 57 очков (40+17), полтора года контракта

Овечкин еще в январе 2008-го подписал соглашение с «Вашингтоном» сразу на 13 лет с общей суммой контракта 124 миллиона долларов, став первым хоккеистом, заключившим соглашение более чем на 100 миллионов долларов. Есть вероятность, что Ови доработает его до конца, а затем на сезон вернется в КХЛ, чтобы принять участие в Олимпиаде. Но это лишь в том случае, если регулярный чемпионат НХЛ снова не будет поставлен на паузу во время Зимних Игр 2022 года. Если заинтересованные стороны придут к соглашению, то Овечкин наверняка продлит свой контракт с «Вашингтоном», чтобы штурмовать планку Уэйна Грецки по голам в НХЛ.

Евгений Малкин 1986, «Питтсбург», 44 матча, 58 очков (18+40), полтора года контракта

Российский центрфорвард подписал мощное соглашение с «пингвинами» летом 2013-го, обретя себя в Питтсбурге на 8 лет и получив за это $76 млн. Старт текущего сезона Малкин пропускал из-за травмы, а сейчас вышел на пик формы. Малкиным очень доволен главный тренер «пингвингом» Майк Салливан. Евгений наверняка уже задумывается о новом соглашении, причем пока непонятно, хочет ли он остаться в «Питтсбурге» и провести всю карьеру в НХЛ в одном клубе.

Александр Радулов 1986, «Даллас», 52 матча, 31 очко (15+16), два с половиной года контракта

Радулов заслужил свой пятилетний контракт с «Далласом» великолепной игрой за «Монреаль» в сезоне 2016/17. “Звезды» подписали заводного российского форварда сразу на пять лет. Свой контракт Радулов получил 3 июля 2017 накануне своего 31-летия. Общая сумма соглашение $ 31,25 млн. Текущий сезон Радулов проводит не слишком ярко, часто пропуская игры из-за повреждений. Будут ли претенденты на Радулова через два с половиной года — это будет во много зависеть от его здоровья.

Артем Анисимов 1988, «Оттава», 42 матча, 17 очков (13+4), полтора года контракта

Анисимов был обменен из «Чикаго» летом прошлого года, имея на руках двухлетний контракт. Не слишком яркий, но рабочий центр с задатками плеймейкера наверняка будет полезен кому-то из клубов НХЛ. Впрочем, вероятен вариант, что Артему предложат хороший вариант в КХЛ, где ценятся игроки этой позиции.