Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о предстоящих гонках российских спортсменок на чемпионате мира в Италии.

По словам Хованцева, скоростные качества и стрельба Кристины Резцовой на четырех рубежах не позволяют тренерскому штабу надеяться на что-то. Хованцев отметил, он судит о ее форме по контрольной тренировке, где Резцова не проявила себя прежде всего ходом.

Тренер считает, что Резцову стоит добавить в список кандидаток на сингл-микст, так как синглах она неплохо выступала.

«Ждать ли медалей? Думаю, ждать, на эстафету состав нормальный подбирается. Хорошая команда. Не ниже среднего, я бы сказал, по скорости», — сказал Хованцев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, женская эстафета на чемпионате мира в Антхольце состоится 22 февраля.