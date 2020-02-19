В Петербурге состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и нижегородским «Торпедо».

Встреча, которая пройдет в Ледовом дворце, начнется в 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне эти команды уже дважды играли между собой, встреча в Петербурге завершилась победой СКА со счетом 4:3, в Нижнем Новгороде также победили армейцы — 3:2.

Сейчас команда Алексея Кудашова идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 87 очков после 59 туров. Команда набрала хороший ход и не проигрывает на протяжении последних девяти встреч.

«Торпедо» идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, заработав 60 очков за 59 игр. Нижегородцы проиграли семь матчей из последних девяти.