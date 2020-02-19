Полузащитник багдадского клуба «Аль-Шорта» и сборной Ирака Сафа Хади прибыл на просмотр в самарские «Крылья Советов».

Об этом сообщается в официальном Twitter «Крыльев». Отмечается, что 21-летний футболист приехал в расположение самарского клуба на сборе в Испании и проведет первое занятие в составе команды.

Хади провел 14 встреч в составе национальной команды Ирака. В нынешнем сезоне за свой клуб полузащитник провел восемь матчей, забив один мяч.

Ранее сообщалось, что Хади может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Отмечалось, что повлиять на приобретение Хади мог иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Отметим, после 19 туров чемпионата России самарский клуб идет на 15-м месте в таблице, набрав 18 очков.