В Петербурге в рамках 25-го тура Евролиги состоится матч между местным «Зенитом» и берлинской «Альбой».

Встреча, которая пройдет на «Сибур Арене», начнется в 20:00 по московскому времени.

Для сине-бело-голубых этот матч станет первым под руководством нового тренера, испанца Хавьера Паскуаля, который сменил на этом посту своего соотечественника Джоана Плазу.

В данный момент петербургская команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 14 очков после 24 матчей. Столько же у идущей последней мюнхенской «Баварии». «Альба» одной строчкой выше и занимает 16-ю позицию с 16 баллами.

Следующий матч «Зенит» проведет 27 февраля дома против «Баварии», «Альба» в этот же день примет лидера чемпионата, турецкий «Анадолу Эфес».