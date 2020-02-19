На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце сегодня, 19 февраля, пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км.

Начало гонки назначено на 15:50 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция женской индивидуальной гонки будет доступна здесь:

Ранее тренерский штаб мужской сборной России во главе с Сергеем Белозеровым определился с составом команды на мужскую «индивидуалку». За Россию на старт выйдут Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

Александр Логинов уйдет в гонку первым из россиян, поскольку ему достался 7-й стартовый номер. Евгений Гараничев убежит на дистанцию 16-м по счёту. Никите Поршневу достался 43-й стартовый номер, Эдуарду Латыпову — 73-й.

Напомним, что сборная России уже имеет две медали — золото в спринте и бронзу в пасьюте завоевал Александр Логинов.