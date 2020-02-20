В Неаполе в рамках четвертого квалификационного раунда Евробаскета-2021 состоится матч между сборными Италии и России.

Встреча, которая пройдет в арене «Пала Барбуто», начнется в 22:30 по московскому времени.

Отметим, обе команды начали отбор в финальную часть турнира с четвертого раунда, пропустив первые три круга. Команды встречаются в первом туре, в одной группе с Россией и Италией играют национальные сборные Эстонии и Северной Македонии.

После итальянцев сборной России предстоит 23 февраля встретиться в Перми на арене «Молот» с Северной Македонией. Затем команда Сергея Базаревича проведет два матча квалификации на Олимпийские игры, против Мексики и Германии, после чего вернется к играм четвертого раунда Евробаскета.