Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое падение в полуфинале спринта на «Ски Туре».

По словам Большунова, он все еще не может это понять. Лыжник считает, что невозможно понять, почему Симен Крюгер оказался у него под ногами на повороте, потому что там было достаточно места. Россиянин отметил, что не говорил с норвежцем. Он добавил, что ему не хотелось бы сказать Крюгеру ничего особенного, ведь он уважает всех соперников.

«Просто хотелось бы пожелать, чтобы соревнования дальше проходили в честной борьбе и чтобы соперники больше не делали странных вещей», — сказал Большунов, слова которого приводит TV2.

Напомним, Большунов столкнулся с Сименом Крюгером в полуфинале спринта свободным стилем на «Ски Туре» в шведском Оре. Россиянин не смог выйти в финал гонки, в которой победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.